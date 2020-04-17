ضبط 1755 عبوة طبية منتهية الصلاحية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مديرية الصحة برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، من ضبط كميات كبيرة من مستحضرات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.ووردت معلومات عن وجود مخزن بشارع الرفاعي تان طنطا، يحتوي بداخله على كمية من المستحضرات الطبية منتهية الصلاحية، وعلى الفور تشكلت حملة مكونة من مفتشين تموين وصيادلة.وأسفرت عن ضبط ١٧٥٥ عبوة مستحضرات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بداخل المخزن، وعدد ٣٠٤ أصناف من مستحضرات طبية وتجميل مجهولة المصدر يقوم صاحب المخزن بتجهيزها لعرضها للبيع، وعليه تم إحراز تلك الكميات والتحفظ عليها، وتم تحرير محضر بذلك برقم ١٠١٩٧ لسنة٢٠٢٠، وعرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمه تجاهه.