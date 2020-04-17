ألمانيا: وباء كورونا تحت السيطرة

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الجمعة، أن وباء فيروس كورونا المستجد "بات تحت السيطرة ويمكن إدارته" في ألمانيا.وقال شبان في مؤتمر صحفي: "يمكننا الآن القول إن الأمر نجح، نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير"، موضحا أن ألمانيا أجرت فحوصا لحوالى 1.7 مليون شخص حتى الآن.وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، صباح اليوم الجمعة، عن أن ألمانيا سجلت 299 وفاة جديدة من جراء فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3868، حسبما أفاد موقع سكاي نيوز عربية.وكشف تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية، أمس الخميس، عن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بألمانيا زاد على 131400 حالة إصابة.