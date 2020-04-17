«أكوا باور» تدعم الجيش الأبيض بـ5.5 مليون جنيه

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطابًا من المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة «أكوا باور» العالمية، أشاد خلاله بما تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من جهود في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وما تتخذه من إجراءات احترازية على جميع المحاور في مجال الصحة والطب الوقائي، وكذلك إجراءات تخفيف الآثار الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية.وأوضح أمين أن شركة «أكوا باور» قررت برئاسة رئيس مجلس الإدارة، محمد أبونيان، المبادرة من خلال تكاتف الشركة مع الحكومة المصرية للتخفيف من وطأة هذه الأزمة من خلال المساهمة في إمداد قطاع الصحة بالأجهزة الطبية اللازمة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد أنه تمَّ الاتصال والتنسيق مع صندوق «تحيا مصر» والمساهمة بقيمة 5.5 مليون جنيه مصري، توجه لشراء مجموعة من أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة فحص فيروس كورونا المستجد، لدعم جهود الحكومة في مواجهة كوفيد 19 وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة.وأضاف المدير الإقليمي أن مُبادرة شركة «أكوا باور» تأتي إيمانًا منها بالدور الاجتماعي والمسئولية الوطنية الواجبة للمساهمة بشكل فاعل في دعم المجتمع من خلال مجموعة من الخطوات العملية لتقديم الدعم لقطاع الصحة الذي يعمل جاهدًا على احتواء تبعات هذا الوباء.وأعرب عن ثقة الشركة في القيادة السياسية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حسن الإدارة والخروج من هذه الأزمة بفضل تكاتف كامل مؤسسات الدولة.