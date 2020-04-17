«برلماني»: إدارة السيسي لأزمة كورونا طمأنت المصريين

قال النائب خالد عبد العزيز، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن ما تقوم به القوات المسلحة المصرية باتخاذ تدابير وإجراءات احترازية ضخمة لحماية الشعب المصري، فخر لجميع المصريين أمام العالم أجمع.وأشاد "عبد العزيز" في تصريحات لـ"الدستور"، بتوفير وتجهيز عشرات أماكن الرعاية الطبية في جميع أركان الجمهورية استعدادا إلى أي تطور قد يحدث، مما يعكس استعداد الحكومة لاتخاذ خطوة استباقية لوقف تداعيات الوباء.وأكد أن تصنيع الأجهزة الطبية، والوقائية بالإضافة إلى الدعم اللوجيستي من أجهزة التعقيم والمكافحة وإعداد سيارات الإسعاف والنقل والتعقيم دل على سرعة جاهزية القوات المسلحة، واذرعها العلمية الإنتاجية على سد احتياجات غير اعتيادية في ظروف استثنائية أو قاهرية في وقت قياسي.وأضاف عضو مجلس النواب: "ما يقوم به الرئيس السيسي في إدارة أزمة وباء كورونا طمأن المواطنين ووضع في قلوبنا جميعا أن مصر يحكمها قائد وهبه الله تعالي لمصر، ليأخذ بيد شعبها وكنانته إلى بر الأمان وسط ظروف استثنائية تمر بها منطقتنا والعالم كله".