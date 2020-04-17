وزير الاتصالات: نستهدف تدريب 100 ألف شاب أونلاين خلال 2020

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة وضعت خطة لتدريب العاملين بالقطاع الحكومي أون لاين خلال العام الجاري، تنفيذا للتعليمات الواردة من وزارة الصحة لمواجهة فيرس كورونا.وأشار إلى أن التدريب مستمر من خلال منصات رقمية وبرامج متخصصة للوزارة بالإضافة إلى برامج التدريب التي يقوم بها المعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات iTi للشباب والخريجين.وأكد وزير الاتصالات، في تصريحات لـ " الدستور" أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى منها التعليم والشباب والرياضة والجامعات وضعت خطة قومية لتدريب نحو 100 ألف شاب خلال العام الجاري، منها نحو 20 ألف موظف على أدوات تكنولوجيا المعلومات المختلفة ومهارات الموارد البشرية واللغات بحسب خطة الحكومة في الاعتماد على التدريب عن بعد، مؤكدا أن وزارة الاتصالات وفرت نحو 160 ألف ساعة تدريب اونلاين علي منصاتها الرقمية المخصصة لهذا الغرض.وقال الوزير إن التدريب عن بعد يسمح بزيادة الأعداد ويؤدي إلى استفادة المتدربين بشكل أوسع، حيث أن المحاضرات والمواد التدريبية المختلفة يتم إتاحتها للمستفيد على مدار اليوم بحسب الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الوزارة تدعو الجميع إلى الاستفادة من هذه البرامج وخاصة في هذا المرحلة التي تدعو فيها الدولة إلى منع التجمعات وإلغاء جميع الأنشطة الجماهيرية والتباعد الاجتماعي والعزلة في المنازل لعدد كبير المواطنين.