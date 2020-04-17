«الصحة»: الوادي الجديد خالية من فيروس كورونا

صرح وكيل وزارة الصحية بالوادى الجديد الدكتور أحمد محروس، اليوم الجمعة، أنه لا توجد أي حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد على أرض محافظة الوادي الجديد حتى الآن.وأكد "محروس" - في بيان - استقرار الأوضاع داخل المحافظة واستمرار عمليات التطهير لجميع المؤسسات والإدارات الحكومية والشوارع والميادين العامة، مشددا على الأهالي بتطهير المنازل وتوعية الأطفال بمخاطر هذا الوباء، والتأكد من النظافة الدائمة وهى خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.وتهيب مديرية الشئون الصحية بجميع السادة المواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامتهم وسلامة ذويهم والبقاء فى المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.