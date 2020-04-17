«محلية البرلمان» تكشف مصير مناقشات قانون المحليات

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أرجأت جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بمشروع قانون الإدارة المحلية، بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الفترة لن تؤثر على إقرار القانون، فالمشروع ما زال قيد البحث والدراسة، وسيتم استئناف جلسات الحوار لحين تجاوز تلك المحنة.وأوضح "الحسيني" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لتجميع ملاحظات كل جلسة حوار، ستعقد جلستين في النهاية لتجميع كافة الآراء والمقترحات وسيتم تقديمها للجنة الأم.ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع لوضع الصياغة النهائية للمواد التي تباينت حولها الآراء، ومن ثم يتم تعديل القانون بالصياغة النهائية وإرساله للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للاطلاع عليه ومن ثم تحويله لأمانة المجلس، لتحديد موعد لعرضه على الجلسة العامة.