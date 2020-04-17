«الوطنية للقضاء على الختان» تنعى الدكتورة عزة العشماوي

نعت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وفاة الدكتورة عزة العشماوى الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتى وافاتها المنيه أمس بعد صراع مع المرض.وتؤكد اللجنة وجميع عضواتها وأعضائها عميق حزنهم لوفاة المغفور لها، وأن فقدانها خسارة كبيرة للجنة وللمجتمع ولقضايا الطفولة، إذ قدمت جهودا حثيثة لخدمة قضية مناهضة ختان الإناث، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.