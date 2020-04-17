ابناء الدقهلية يستقبلون ممرضة عقب شفائها من كورونا

حرص أهالي قرية ميت الصارم التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية على استقبال أحد أبطال الجيش الأبيض، وتدعى دينا عبدالكريم شعبان ممرضة بقسم 11 جراحة بمستشفى جامعة المنصورة عقب شفائها من فيروس كورونا وعودتها من الحجر الصحي بمستشفى 15 مايو بحلوان للعلاج منذ أكثر من أسبوعين.وعلق الأهالي لافتات الترحيب مدون عليها "قرية ميت الصارم فخورة بأحد كوادرها الطبية" و"تحيا مصر" و"قلبًا وقالبًا مع جيش مصر الأبيض" و"مرحبًا بإحدى ابطال الجيش الأبيض" و"مصر أقوى بسواعد أبنائها".وشارك أطفال القرية في الاستقبال وتقديم الهدايا لها رافعين لافتات الترحيب بها، فيما أعلن أهالي القرية دعمهم الكامل لكل أبطال الجيش الأبيض.