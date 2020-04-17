تأثر بقطب والقرضاوي.. سجن صحفي بطاجيكستان بتهمة الحض على الكراهية

قضت محكمة في طاجيكستان، بسجن مراسل صحفي طاجيكى مشتبه في انضمامه لجماعة "الإخوان" بسبب مقال كتبه نقل فيه عن أفكار وأعمال الجماعة الإرهابية، بحسب ما ذكرت "نيويورك" تايمز الأمريكية نقلا عن محاميه.ووفقا للمحامي عبد الرحمن شريفوف، أدانت محكمة طاجيكية أمس الخميس، الصحفي دالر شريفوف بالسجن لمدة عام بتهمة "نشر خطاب يحض على الكراهية"، بعد نشره العام الماضي مقال استشهد فيه بأقوال سيد قطب مفكر الجماعة ومؤسس الكثير من أطروحاتهم النظرية، وبأقوال يوسف القرضاوي الأب الروحي للجماعة والذي يعيش في قطر.يذكر أن المدعي العام في طاجيكستان، يوسف رحمون، قد صرح في 28 يناير الماضي بأن 113 شخصًا تم احتجازهم منذ بداية العام للاشتباه في أنهم من أتباع جماعة الإخوان المسلمين، حيث تعتبر طاجيكستان الإخوان جماعة إرهابية متطرفة وتقوم باحتجاز عشرات الأشخاص من مواطنيها بتهمة الانضمام لها.