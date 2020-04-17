توريد 42 طن قمح إلى شون الغربية

قال المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعه بالغربية، إن موسم توريد محصول القمح بدأ في منتصف أبريل الحالي وتم توريد 42 طن و298 كيلو حتى اليوم بواقع 36 طن و523 كيلو لشركة المطاحن و5 طن و775 كيلو للشركة المصرية.وأشار عبدالجواد -في تصريحات صحفية- إلى أن المساحة التي تم حصادها من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 600 فدان.وأضاف أن مراكز التجميع بمحافظة الغربية تبلغ نحو 25 شونة، عبارة عن 10 شون مطورة أسمنتية، و3 صوامع، و4 هناجر و8 شون ترابية، مجهزة لاستقبال المزارعين لتوريد محصول القمح للموسم الجديد.وتم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، خاصة أن هناك 90 يومًا يتم خلالها استلام القمح من المزارعين.يذكر أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظةالغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة تبلغ نحو 140 ألفا و557 فدانا.