خلود زهران: قرارات الدولة بشأن شم النسيم هدفها حماية المواطن

قالت الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "هذا الصباح"، إن قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن احتفالات أعياد شم النسيم هدفها الأول حماية المواطن من التجمعات والحماية من خطورة الإصابة بفيروس كورونا.وطالبت الإعلامية خلود زهران، خلال البرنامج المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين بالتزام بيوتهم واقتصار الاحتفال بشم النسيم مع الأجواء العائلية منعًا للتجمعات واستقاء معلوماتهم من المصادر الحكومية الرسمية والابتعاد تمامًا عن الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الإجتماعى لما تتضمنه من معلومات غير صحيحة.وأشارت مقدمة "هذا الصباح"، إلى أن وزارة الصحة تحرص يوميًا على إصدار بيان للمواطنين تكشف من خلاله عدد الإصابات والشفاء بفيروس كورونا، مؤكدة أن العزل المنزلي في كل دول العالم بعد أزمة كورونا قلل من التلوث بكل أشكاله سواء البيئي أو غيره، إلى جانب قلة الاحتباس الحراري في الجو بشكل ملحوظ.