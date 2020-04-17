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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجان شعبية.. تفاصيل أول يوم فى العزل بقرية كفر العجمى

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:04 ص
لجان شعبية
لجان شعبية
عمرو الشامي
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سادت حالة من الهدوء في قرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد إصدار قرار من اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، بعزلهم صحيًا لمدة 14 يومًا، عقب اكتشاف ما يقرب من 10 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم وضع المتاريس الأمنية على مداخل ومخارج القرية لمنع أحد من الدخول أو الخروج، لتصبح بذلك كفر العجمي أول قرية يتم عزلها في المحافظة.

وقال إسلام حسني، محام وأحد أهالي القرية، إن هناك طمأنينة بين المواطنين في أول ليلة عزل تشهدها القرية، وذلك لحمايتهم من الفيروس الذي كاد أن ينتشر في القرية، لافتًا إلى أن الجميع التزم منزله بالفعل، ويوجد فرق من الطب الوقائي تقوم بتعقيم القرية بصفة مستمرة.

وأوضح "حسني" خلال حديثه لـ"الدستور" أن قوات الأمن حاضرة بكثافة لتأمين المواطنين وللحفاظ على تنفيذ قرار العزل، وكذلك لخدمة أهالي القرية، لافتًا إلى أن العزل كان مطلبًا لأهل القرية كإجراء احترازي لمواجهة انتشار الفيروس، وهو ما أحدث راحة بين الجميع الأهالي عند تطبيقه.

وأشار أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا لـ"الدستور" إلى أنه تم تحديد حدود القرية جغرافيا لإحكام عملية العزل ويمنع أي أحد من الخروج نهائيا، موضحا أنه تم تشكيل لجنة شعبية مكونة من 15 فردا تجمع شباب القرية والعمدة ورئيسة الوحدة المحلية لكفر العجمي، وذلك لخدمة الأهالي وإحضار كل مستلزماتها.

وأكد "إسماعيل" أنه سيتم إمداد القرية بـ2000 كرتونة غذائية فضلًا عن كل المستلزمات الطبية لهم، تجنبًا لحدوث أي نقص في الأغذية، وذلك بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والتضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، الذي كلف به وشدد عليها عند إصداره لقرار العزل.

وأردف محمد العجمي، أحد شباب القرية والمشارك في اللجنة الشعبية، أنهم سيتم تقسيم الشباب إلى عدة فرق أحدهم ستكون مسئولة عن إحضار الخبز للمواطنين في منازلهم، وذلك بجمع كل البطاقات الخاصة بالخبز وصرفه لهم ووضعه أمام باب كل منزل، وهناك من يعمل على توصيل الخضروات والفاكهة وغيرها للمنازل، وكذلك المستلزمات الطبية من الصيدليات.

وتابع "العجمي" خلال حديثه لـ"الدستور": "أننا كذلك نساعد قوات الشرطة في مهامها في القرية ونسخر كل امكانياتنا كشباب لتذليل كل العقبات في العزل، والذي كان طلبا لكافة أهالي القرية، وذلك لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، بعد اكتشاف عدد من الحالات بالقرية".

وطالبت جيهان الباز، رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر العجمي، جميع الأهالي التزام بالقرية، مؤكدة أن اللجنة الشعبية المشكلة من شباب القرية سوف تقوم بتلبية خدمات الأهالى من توصيل غذاء لغير القادرين ممن تعطلت أعمالهم بسبب الحظر، وسيتم تأمين الاحتياجات كالخبز والأنابيب والسلع الغذائية، حيث ستتوافر سيارة بصفة دائمة وتوصيل عن طريق الشباب ولن يسمح بتجول أحد غير الذين يحملون تصريح من الوحدة.

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