ذروة كورونا فى موسكو خلال أسبوعين

قالت نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، إن ذروة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في موسكو ستحدث خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.وأضافت راكوفا، اليوم الجمعة: "الأسابيع المقبلة ستكون صعبة بالنسبة لموسكو، لأنه على الأرجح ستحدث ذروة الإصابة في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق: "إن هناك الكثير من المشاكل في روسيا، لذلك لا يجب الاسترخاء، وذروة وباء فيروس كورونا المستجد لم نتجاوزها بعد، حتى في موسكو".وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، مليتا فوينوفيتش، أكدت أن تخطي ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد ربما تحدث قريبًا في روسيا، إذا أمكن وقف انتقاله بين المواطنين بالالتزام بتعليمات المسافة الاجتماعية.وأكد عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، أن جميع سكان موسكو ملتزمون بالحجر المنزلي مبدئيا حتى الأول من مايو المقبل أو حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا، فيما كان الرئيس الروسي قد قرر تمديد فترة العطلة المدفوعة الأجر، التي تم إعلانها بسبب تفشي كورونا في عموم روسيا حتى 30 أبريل.