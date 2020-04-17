تأجيل أقساط المتعاقدين مع المحافظات لتقنين أوضاعهم لمدة 3 أشهر

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم بالتنسيق مع المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، الاتفاق على قرار تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين من واضعى اليد على أملاك الدولة، والذين قاموا بالتعاقد مع المحافظات لتقنين أوضاعهم وعليهم أقساط مستحقة، خلال الفترة القادمة، وذلك لمدة 3 أشهر.وقال وزير التنمية المحلية- في بيان اليوم- إن جميع إجراءات التقنين من التسجيل على المنظومة وإجراءات التعاقد ودفع المقدمات مستمرة بكل محافظات الجمهورية، ستتم بسهولة وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين الجادين الذين توافرت لهم شروط التقنين للحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة وحقوق الشعب.