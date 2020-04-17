موسكو تحدد شروط الحوار مع واشنطن حول أسلحة روسية جديدة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن أن يكون هناك حوار مع الولايات المتحدة حول أنظمة الأسلحة الروسية الفرط صوتية الجديدة بدون مناقشة شاملة حول المشاريع الأمريكية، وإنشاء نظام دفاع صاروخي عالمي ونشر الأسلحة في الفضاء، بالإضافة إلى برامج أخرى من شأنها زعزعة الاستقرار الاستراتيجي، وهذا شرط حازم.وقال ريابكوف، في تصريحات خاصة أدلى بها لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لذلك، نؤكد مرة أخرى ونرسل الإشارة إلى الولايات المتحدة بأن النقاش حول موضوع الاستقرار الاستراتيجي يمكن أن يكون شاملا، وفي إطار هذه المحادثة سوف نسترشد حصريًا بمهمة ضمان أمننا القومي. هذا هو أبجدية نهجنا للعمل في مجال تحديد الأسلحة".وأوضح أن هذا يتعلق بإنشاء نظام دفاعي صاروخي عالمي، واحتمالات ظهور أسلحة في الفضاء الخارجي، وبرنامج ضربات خاطفة وغيرها.وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه "لا يمكننا تجاهل هذه البرامج ومجالات عمل الجيش الأمريكي، لأننا نعتبرها مزعزعة للاستقرار الاستراتيجي" "على حد قوله".