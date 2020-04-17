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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنوك دنماركية تدعم الشركات بـ9 مليارات دولار لمواجهة كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:59 ص
بنك
بنك
وكالات
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قدمت أربع من أكبر البنوك في الدنمارك 62 مليار كرون (9 مليارات دولار)، في صورة قروض أزمة لدعم عملائها من الشركات في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة عن مؤسسة "فاينانس دنمارك" وهي جماعة الضغط المالية الرئيسية في البلاد، قولها في بيان إن البنوك قدمت دعما لـ4700 شركة، بينها 4200 من الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

وبشكل إجمالي، تلقى حوالي 98 في المئة من الشركات التي قدمت طلبات، ما سعت إليه من قروض، بحسب "فاينانس دنمارك"، التي استندت إلى بيانات من بنوك "دانسكه بنك ونورديا نيكريديت وسبار نورد".

و"فاينانس دنمارك" عبارة عن منظمة تعمل في مجال الأعمال المصرفية، والرهن العقاري، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في الدنمارك، وهي تضم كثيرًا من الشركات في عضويتها.

وقال اولريك نودجارد، رئيس "فاينانس دنمارك" إن هذه الأرقام " تظهر بوضوح، بغض النظر عن حجم الشركات، أن البنوك تعمل جاهدة لإيجاد حلول بالمليارات لدعم الشركات السليمة التي تضررت بسبب أزمة فيروس كورونا، والتي تحتاج إلى السيولة، على سبيل المثال، لسداد التزاماتها أو
دفعرواتب الموظفين".

وكانت الدنمارك واحدة من أوائل الدول في أوروبا التي فرضت قيودًا صارمة على حرية التنقل لمواجهة تفشي كورونا.

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