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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة بريطانية: أردوغان يستغل كورونا لإعادة بسط نفوذه على السودان

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:57 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قالت صحيفة "ذا آراب ويكلي" البريطانية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول استغلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد من أجل بسط نفوذه على السودان وإحياء أنشطة أنقرة مرة أخرى في الخرطوم، بعد الجفاء والتباعد الذي شهدته علاقات البلدين في أعقاب خلع الرئيس السوداني عمر البشير الذي كان على علاقة جيدة بأردوغان، حسبما ذكر موقع "تركيا الآن".

وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان يستخدم فيروس كورونا كسلاح ويقوم بإرسال المساعدات واللوازم الطبية من أجل فتح قنوات حوار وتواصل مع أعضاء المجلس العسكري الذين حلوا محل البشير، وذلك من خلال استخدام وكالة التعاون والتنسيق الدولية التركية "تيكا" التي تحول لها الحكومة التركية أموالا ضخمة، وتمتلك أكثر من 30 فرعًا في دول أفريقيا ومن بينها السودان.

وأضافت "ذا آراب ويكلي"، نقلا عن خبراء سودانيين، أن مركز تدريب "تيكا" في السودان يقدم العديد من المساهمات الهامة في مكافحة الوباء في الخرطوم، ويقوم بإنتاج الأقنعة الطبية للعاملين بقطاع الصحة بالسودان، موضحا ان حكومة أردوغان تسختم المركز كأداة ضمن جدولها السياسي في سبيل تحقيق أهدافها المحلية بالوصول إلى العناصر المحلية في الخرطوم.

ونقلت الصحيفة الخبير السياسي السوداني عبدالمنعم أبو إدريس، قوله "إن أنشطة مؤسسة "تيكا" هي أهم الطرق التي تستخدمها الحكومة التركية بقوة لإظهار وجودها في إقليك دارفور وتشكيل بعض القوى لتكون تحت سيطرتها في المنطقة"، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الموقعة سابقًا بين أردوغان والبشير تسمح بمنح المؤسسة التركية دورًا أكبر في المساعدات الإنسانية.

وأكدت الصحيفة، أن تركيا تسعى لتكثيف مساعدتها الإنسانية في المناطق الحساسة بالسودان وعلى رأسها إقليم دارفور، لافتا إن السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نظير أوغلو، يسعى لإنشاء علاقات مع مسئولين رفيعي المستوى بالسودان.

وتابعت ان تركيا تعمل أيضا على تلبية احتياجات مياه الشرب في المنطقة السودانية وخاصة في شمال إقليم دارفور من خلال فتح آبار للمياه، كما تسعى من ناحية أخرى لدعم النظام الصحي بالسودان، متوقعا أن ترد السودان على هذا التعاون بالمثل.

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