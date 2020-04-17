رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول عراقى: لا سيطرة على كورونا إلا بتعاون المواطن

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:57 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
حذر مسئول طبي عراقي من أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" لا يزال فعالا إلى الآن وموجودا في العراق، وقلة إعداد المصابين مشروط بالالتزام بحظر التجوال.

وقال عبدالغني سعدون، المدير العام لدائرة صحة بغداد الرصافة، لصحيفة "الصباح"، اليوم الجمعة: "إن الفيروس لا يزال فعالا إلى الآن وموجودًا في العـراق ولا نستطيع السيطرة على المرض إلا بتعاون المواطن".

وأضاف: "لا نستطيع أن نقول إننا سيطرنا على المرض، رغم أن هناك قلة بأعداد المصابين مقارنة بعدد الإصابات التي تم اكتشافها في البداية، ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نقول إن المـرض انحسر أو تفشى، بل إننا في مرحلة ترقب في الوقت الحالي، إذ يجب أن يكون هناك تعاون من قبل المواطنين للالتزام بحظر الـتـجـوال والـحـجـر المـنـزلـي وهــو أمــر مهم جدا من أجل احتواء المرض وحسره وكسر سلسلة انتشاره».

وذكر أن حظر التجوال القادم مشروط بمدى التزام المواطنين بحظر الـتـجـوال الحالي، إذ كـانـت أمــام الـعـراق فرصة سانحة لكسر سلسلة انتشار المـرض إلا أننا فقدناها بسبب عدم التزام بعض المواطنين، أما الآن فالمرحلة الثانية تتطلب منا الـتـزامـًا أكثر بحظر التجوال من قبل المواطنين لكي تقل أعداد المصابين تدريجيًا، ويمكن أن تختفي الإصابات ويمكن السيطرة على المـرض في حـال الالتزام أكثر به وأن الشرط الأساسي لاحتواء المرض هو الالتزام بالحظر».

وحتى أمس الخميس، سجل العراق 80 حالة وفاة و1434 إصابة.

موضوعات متعلقة

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

البرلمان يعقد جلسة لتعديل قانون الطوارئ (فيديو)

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

الحبس والغرامة لمن يمنع بيع «الكحول والكمامات» أبرزها.. قرارات مهمة لرئيس الوزراء

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

هل تؤثر إجازة النبوك على صرف راتب أبريل؟.. وزير المالية يجيب

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

متحدث الوزراء يكشف حقيقة تطبيق الحظر فى رمضان

«المصل واللقاح» يعلن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

صندوق التنمية المستدامة.. خيار العائلات الأسرع لنيل الجنسية

وفاة الممثل الهوليوودى براين دينيهى عن 81 عامًا

فعاليات الاحتفال بيوم الأرض «أونلاين» الأربعاء

وضع كمامة على وجه تمثال مارادونا فى بوينس آيرس

مقالات الرأي
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
المزيد

الثقافة

دار الكتب تصدر الجزء الثاني من «شفاء الأسقام ودواء الآلام»

«الثقافة» تستجيب لإنقاذ نجل المؤلف شوقى عبدالحكيم

«خليك في البيت».. «قومي ثقافة الطفل» يطلق «اسمع وعبر»

بعد قليل.. باقة طرب لـ«الحلو» و«كوميديا البؤساء» على يوتيوب «الثقافة»