مسئول عراقى: لا سيطرة على كورونا إلا بتعاون المواطن

حذر مسئول طبي عراقي من أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" لا يزال فعالا إلى الآن وموجودا في العراق، وقلة إعداد المصابين مشروط بالالتزام بحظر التجوال.وقال عبدالغني سعدون، المدير العام لدائرة صحة بغداد الرصافة، لصحيفة "الصباح"، اليوم الجمعة: "إن الفيروس لا يزال فعالا إلى الآن وموجودًا في العـراق ولا نستطيع السيطرة على المرض إلا بتعاون المواطن".وأضاف: "لا نستطيع أن نقول إننا سيطرنا على المرض، رغم أن هناك قلة بأعداد المصابين مقارنة بعدد الإصابات التي تم اكتشافها في البداية، ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نقول إن المـرض انحسر أو تفشى، بل إننا في مرحلة ترقب في الوقت الحالي، إذ يجب أن يكون هناك تعاون من قبل المواطنين للالتزام بحظر الـتـجـوال والـحـجـر المـنـزلـي وهــو أمــر مهم جدا من أجل احتواء المرض وحسره وكسر سلسلة انتشاره».وذكر أن حظر التجوال القادم مشروط بمدى التزام المواطنين بحظر الـتـجـوال الحالي، إذ كـانـت أمــام الـعـراق فرصة سانحة لكسر سلسلة انتشار المـرض إلا أننا فقدناها بسبب عدم التزام بعض المواطنين، أما الآن فالمرحلة الثانية تتطلب منا الـتـزامـًا أكثر بحظر التجوال من قبل المواطنين لكي تقل أعداد المصابين تدريجيًا، ويمكن أن تختفي الإصابات ويمكن السيطرة على المـرض في حـال الالتزام أكثر به وأن الشرط الأساسي لاحتواء المرض هو الالتزام بالحظر».وحتى أمس الخميس، سجل العراق 80 حالة وفاة و1434 إصابة.