صعود أسهم أوروبا مع اعتزام ترامب إعادة فتح الاقتصاد

قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إذ انتاب الارتياح الأسواق المالية في أنحاء العالم بفضل خطط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فتح تدريجي للاقتصاد الأمريكي وتقارير عن عقار محتمل لعلاج "كوفيد-19".وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5 بالمائة، ليتجاهل بيانات تُظهر أن الصين عانت من أسوأ انكماش اقتصادي في نحو ثلاثة عقود مع سحق الجائحة أنشطة الشركات.وارتفعت جميع القطاعات الفرعية الرئيسية الأوروبية، فيما صعدت أسهم التعدين 4.1 بالمائة بفضل صعود أسعار السلع الأولية.وتعافى المؤشر ستوكس 600 القياسي الآن بنحو 24 بالمائة منذ بلغ أدنى مستوى في ثمانية أعوام في مارس، بدعم مجموعة من إجراءات التحفيز العالمية ومؤشرات أولية على أن الجائحة تنحسر في أسوأ الأماكن تضررا بها في القارة.وقفز سهم نوكيا أربعة بالمائة بفضل تقرير ذكر أنها تعمل مع بنك استثمار للدفاع عن نفسها في مواجهة عرض استحواذ عدائي.