رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود أسهم أوروبا مع اعتزام ترامب إعادة فتح الاقتصاد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:53 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
طباعة
قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إذ انتاب الارتياح الأسواق المالية في أنحاء العالم بفضل خطط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فتح تدريجي للاقتصاد الأمريكي وتقارير عن عقار محتمل لعلاج "كوفيد-19".

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5 بالمائة، ليتجاهل بيانات تُظهر أن الصين عانت من أسوأ انكماش اقتصادي في نحو ثلاثة عقود مع سحق الجائحة أنشطة الشركات.

وارتفعت جميع القطاعات الفرعية الرئيسية الأوروبية، فيما صعدت أسهم التعدين 4.1 بالمائة بفضل صعود أسعار السلع الأولية.

وتعافى المؤشر ستوكس 600 القياسي الآن بنحو 24 بالمائة منذ بلغ أدنى مستوى في ثمانية أعوام في مارس، بدعم مجموعة من إجراءات التحفيز العالمية ومؤشرات أولية على أن الجائحة تنحسر في أسوأ الأماكن تضررا بها في القارة.

وقفز سهم نوكيا أربعة بالمائة بفضل تقرير ذكر أنها تعمل مع بنك استثمار للدفاع عن نفسها في مواجهة عرض استحواذ عدائي.

موضوعات متعلقة

نسبة الاثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم و أنواع السياحة في مصر .. بحث عن السياحة

متحدث «الوزراء» يحذر: تنفيذ قرارات الحكومة بـ«شدة» في شم النسيم

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

هل تؤثر إجازة النبوك على صرف راتب أبريل؟.. وزير المالية يجيب

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

هل تؤثر إجازة النبوك على صرف راتب أبريل؟.. وزير المالية يجيب

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

متحدث الوزراء يكشف حقيقة تطبيق الحظر فى رمضان

«المصل واللقاح» يعلن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

صندوق التنمية المستدامة.. خيار العائلات الأسرع لنيل الجنسية

وفاة الممثل الهوليوودى براين دينيهى عن 81 عامًا

فعاليات الاحتفال بيوم الأرض «أونلاين» الأربعاء

وضع كمامة على وجه تمثال مارادونا فى بوينس آيرس

مقالات الرأي
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
المزيد

الثقافة

دار الكتب تصدر الجزء الثاني من «شفاء الأسقام ودواء الآلام»

«الثقافة» تستجيب لإنقاذ نجل المؤلف شوقى عبدالحكيم

«خليك في البيت».. «قومي ثقافة الطفل» يطلق «اسمع وعبر»

بعد قليل.. باقة طرب لـ«الحلو» و«كوميديا البؤساء» على يوتيوب «الثقافة»