مقتل وإصابة 9 عاملين فى قاعدة باجرام الأمريكية بأفغانستان

قتل 6 من العاملين المدنيين في قاعدة باجرام الجوية الأمريكية بإقليم (باروان) شمال أفغانستان، وأصيب 3 آخرون في هجوم لمسلحين، حسبما أفاد به مسئولون محليون.ونقلت وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم وحيدة شاهكار قولها إن مجموعة من المسلحين، يُعتقد أنهم تابعون لحركة طالبان، فتحوا النار على مجموعة من العاملين المدنيين في قاعدة باجرام الجوية الأمريكية.وأضافت أن العاملين كانوا في طريق العودة إلى منازلهم وكانوا يستقلون مركبة "توك توك" عندما تعرضوا للهجوم حوالي الساعة 09:40 مساء بالتوقيت المحلي؛ ما أسفر عن مقتل 6 منهم وإصابة ما لايقل عن 3 آخرين.