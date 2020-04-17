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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باحث فلسطينى لـ"الدستور": الأسرى معرضون للإصابة بكورونا فى السجون

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:21 ص
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مروة عنبر
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دعا الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، المجتمع الدولي وكل أحرار العالم للوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين ونصرة قضيتهم، والضغط على حكومة الاحتلال لاحترام حقوق المعتقلين التي أقرها القانون الدولي والإفراج عنهم من المعتقلات الإسرائيلية.

وقال عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إن أكثر من 5000 فلسطيني يقبعون بالسجون الإسرائيلية في ظروف صعبة للغاية، بينهم مرضى وأطفال ونساء وكبار سن ولا يتوفر لديهم أدنى مقومات حياة الأسرى وفق ما كفلها ونص عليها القانون الدولي والقانون الإنساني.

وأوضح عمر أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لتهديد خطر الإصابة بفيروس كورونا الذي بنتشر في الأوساط الإسرائيلية ومن بينها جيش الاحتلال الذي ربما يؤدي إلى انتقال العدوى لهم من خلال السجانين العاملين في السجون الإسرائيلية، في ظل بيئة السجون التي لن يتوفر فيها أدنى وسائل الوقاية الطبية وتسمح بانتشار الأوبئة والفيروسات.

وأشار عمر إلى أن إسرائيل تواصل عمليات المداهمة والملاحقة والاعتقال للمواطنين الفلسطينيين على الحواجز الإسرائيلية التي تضعها، وخلال اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتي من بينها مدينة القدس المحتلة.

وطالب عمر، القيادة الفلسطينية وقادة الفصائل بإدراج قضية الأسرى على سلم أولوياتهم وإيجاد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لنصرة قضيتهم وممارسة كل الوسائل المتاحة قانونيًا وميدانيًا للإفراج عنهم وحمايتهم من الخطر الذي يتهدد حياتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم إثر انتشار فايروس كورونا.

وتوجه عمر بالتحية لكل الأسرى على صبرهم وصمودهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وتصديهم لسياسة التنكيل والتعذيب التي يتعرضون إليها على أيدي جيش الاحتلال، متمنيًا لهم الفرج القريب.

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