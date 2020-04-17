وزير العدل ينعى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة

أعرب المستشار عمر مروان وزير العدل عن حزنه لوفاة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.وقال إنها كانت مثالًا للتفاني في العمل الوطنى، وقدوة في الأداء المتميز، وأسهمت بجهد كبير في إعداد وتقديم تقارير حقوق الإنسان المقدمة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وآخرها تقرير مصر الدورى أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف في العام الماضي وكانت عضو ًا في وفد مصر الرسمي الذي ترأسه المستشار عمر مروان وقت توليه وزارة شئون مجلس النواب.