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محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مع اقتراب رمضان.. أسعار الياميش في الأسواق

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:16 ص
ياميش
ياميش
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الياميش اليوم الجمعة 17 أبريل، حالة من الاستقرار في الأسواق قبل حلول شهر رمضان.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الياميش في الأسواق، تسهيلا على المواطنين.

ورصدت "الدستور" في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن أسعار الياميش من العرقسوس وقمر الدين.

ويهتم المصريون خلال شهر رمضان بشراء الياميش وعمل العصائر وكذلك الجلوس، ويكون هناك إقبال مختلف في هذا الشهر عن باقي الشهور على شراء الياميش بشكل يومي.

وعن أسعار الياميش، فسجل سعر التوليدو ٤٠٠ جرام بعد الخصم ٢٢ جنيها، وسجل قمر الدين شهد ٤٠٠ جرام ٣٠ جنيها.

وسجل قمر الدين مكة ٤٠٠ جرام ٣١ جنيها، وسجل قمر الدين صباح الشام ٤٠٠ جرام ٢٧ جنيها، وسجل قمر الدين خلود ٤٠٠ جرام ٢٦ جنيها، وسجل قمر الدين لذيذ الشام ٤٠٠ جرام ٢١.٥ جنيها، وقمر الدين هنا ٤٠٠ جرام ٢٤ جنيها.

وفيما يخص أسعار التين، فقد بلغ سعر التين المدور توليدو ٤٠٠ جرام ٢٤ جنيها، وسعر التين المدور الصفا ٤٠٠ جرام ٢٥ جنيها، والتين المدور مكة ٤٠٠ جرام ٢٦ جنيها.

وسجل سعر القراصيا مقاس ٤٠ ٥٠ بعد الخصم ٥٥ جنيها، والمشمشية مقاس ٤ بعد الخصم ٨٥ جنيها، وجوز الهند خشن سائب ٤٠ جنيها.

في حين سجل الكاجو ٢٣٠ جنيها، فستق حصى ٢٨٥ جنيها، تمر هندي ٣٠٠ جرام ٢٠ جنيها، خروب مجروش سائب ٢٥ جنيها، العرقسوس سائب ٤٠ جنيها.

وسجل سعر الزبيب المصري ٤٠ جنيها، والبندق الحصى ١١٠ جنيهات، والبندق القلب ١٨٠ جنيها، لوز حصى ١٠٠ جنيه، لوز قلب ١٨٥ جنيها، عين جمل حصى ١١٠ جنيها، عين جمل قلب ٢١٠ جنيها.

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