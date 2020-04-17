الصين: عملية السلام الأفغانية أمام فرصة تاريخية

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون"، إن عملية السلام الأفغانية تواجه فرصة تاريخية والصين تدعم بقوة عملية سلام شاملة (يقودها الأفغان ويتولون زمامها)، مؤكدا في الوقت نفسه دعم بلاده للأمم المتحدة في لعب دور أكبر في القضية الأفغانية.وأضاف جيون –في كلمة عبر مؤتمر بالفيديو حول أفغانستان برئاسة وكيلة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة "روزماري ديكارلو" نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة- أن الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" بذلتا في الآونة الأخيرة جهودا لتهيئة الظروف لإطلاق المفاوضات بين الأفغان عبر الإفراج عن سجناء كل منهما، وأن الصين تقدر ذلك وتدعو إلى الإطلاق المبكر للمفاوضات.وتابع جيون، أن الصين تحترم خيار الشعب الأفغاني لمستقبل البلاد وتدعم أفغانستان في الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي، وتدعو جميع الأطراف في أفغانستان إلى وضع المصالح الوطنية في المقام الأول وتشكيل حكومة شاملة.وأشار جيون إلى أن الصين تشعر بالقلق إزاء تجدد العنف مؤخرا في أفغانستان، وتحث المجتمع الدولي وجميع الأطراف في أفغانستان على تعزيز القدرة الأمنية للبلاد.ولفت جيون إلى ترحيب الصين بالاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وطالبان، وتدعو الأطراف المعنية، خلال تنفيذ الاتفاق، إلى ضمان أن انسحاب القوات الأجنبية في أفغانستان يجري بطريقة منظمة ومسؤولة لتفادي تصاعد الأنشطة الإرهابية.ونوه جيون إلى أن تحقيق سلام ورخاء دائمين ومستدامين في أفغانستان يتطلب أساسا اقتصاديا واجتماعيا صلبا، ويتعين بذل كافة الجهود لمساعدة أفغانستان على إعادة الاندماج في التعاون الإقليمي على أساس مزاياها الخاصة لتلبية توقعات شعبها.