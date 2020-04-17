الصين تعقد معرض الواردات والصادرات «أون لاين» فى يونيو

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، عن أنه سيتم عقد الدورة الـ127 لمعرض الواردات والصادرات الصيني المعروف باسم (معرض كانتون) عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة من 15 إلى 24 يونيو المقبل.وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن عقد هذه الدورة للمعرض على شبكة الإنترنت يعد ابتكارًا من شأنه تخفيف تأثير فيروس كورونا (كوفيد-19) وضمان استقرار التجارة الخارجية والاستثمار ومساعدة المعرض في لعب دور أفضل كمنصة انفتاح شاملة.وأضافت الوزرة أنها ستولي نفس الأهمية للاستيراد والتصدير، وتعزز التنسيق بين الإنتاج والتوريد والبيع وتحسن تجارب الشركات والتجار على شبكة الإنترنت عبر مستوى أعلى للتكنولوجيا وخدمات أفضل من أجل إنجاح الدورة.ويعقد معرض الواردات والصادرات الصيني المعروف باسم (معرض كانتون) مرتين سنويًا، فيما استقبلت الدورة الـ126 الخريفية للحدث 186015 مشاركًا من 214 دولة ومنطقة، ووصل حجم الصادرات إلى نحو 207 مليارات يوان (حوالي 29.3 مليار دولار).