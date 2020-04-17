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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2 مليون و183 ألف إصابة بكورونا في العالم.. وشفاء 552 ألف حالة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:55 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات به ارتفع إلى أكثر من مليونين و183 ألف حالة حتى صباح اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و183 ألفا و942 ألف حالة عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين بلغ 552822 ألفا. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 146 ألفا و873 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيران وتركيا.

وبلغت عدد الإصابات في الولايات المتحدة 678210 إصابة إلى جانب 34641 حالة وفاة وتعافي 57844 حالة.

وسجلت إسبانيا 184948 إصابة و19315 حالة وفاة وتعافي 74797حالة. وسجلت إيطاليا 167941 إصابة و22170 حالة وفاة وتعافي 41164 و600 وفاة.

وسجلت فرنسا 165027 حالة إصابة و17920 حالة وفاة وسجلت المانيا 137698 حالة إصابة و4052 حالة وفاة وتعافي 81800.

وسجلت بريطانيا 103093 إصابة و13729 حالة وفاة، غير أنها لم تسجل أي حالات تعافي. وسجلت الصين، البؤرة الأولى للفيروس، 82692 حالة إصابة و4632 حالة وفاة وتعافي 77944 حالة.

وسجلت إيران 77995 حالة إصابة و4869 حالة وفاة و52229 حالة تعافي.

وسجلت تركيا 74193 حالة إصابة و1643 حالة وفاة و7089 حالة تعافي.

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