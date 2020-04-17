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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية والصين تسعيان لتخطى أزمة كورونا الاقتصادية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:55 ص
كوريا الجنوبية والصين
كوريا الجنوبية والصين
أ.ش.أ
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اتفقت كوريا الجنوبية والصين على توسيع الجهود المشتركة للتعامل مع تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) الاقتصادية والحفاظ على سلسلة الإمدادات العالمية.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية قولها- في بيان اليوم الجمعة- "إنه في هذا الإطار، فقد التقى وزير الصناعة سونج يون- مو لقاء عبر الفيديو مع نظيره الصيني تشونج شان، لبحث سبل توسيع الروابط الاقتصادية بين البلدين وسط بيئة الأعمال الصعبة التي يفرضها الوباء".

وأوضح الجانب الكورى الجنوبي خلال اللقاء، أن شركاته المحلية المصنعة للسيارات تمكنت من استئناف إنتاجها في الصين بفضل المجهودات المشتركة من قبل البلدين للحفاظ على سلسلة الإمدادات، وذلك حيث تعتمد شركات السيارات المحلية بشدة على الصين فيما يتعلق بالمنتجات كثيفة العمالة، بما يشمل أسلاك التوصيل وعجلات القيادة والوسائد الهوائية.

وشدد سونج يون-مو على أن هذا المثال يظهر أن البلدين يمكنهما تقليل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا بالعمل معا عن كثب.. طالبا من بكين النظر في تخفيف قيود الدخول بشكل يسمح لمسئولي الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسفر إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على الاستمرار في بذل المساعي لإكمال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هذا العام لدفع أنشطة الأعمال العالمية.

ويأتي هذا اللقاء بعد مشاركة قادة كل من كوريا والصين واليابان في قمة آسيان الافتراضية، عبر الفيديو يوم الثلاثاء الماضي، وإعادة تأكيدهم على التزامهم ببذل الجهد لتخطي أزمة كورونا.

جدير بالذكر أن الصين تعتبر أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، حيث استحوذت على ربع صادراتها في عام 2019.

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