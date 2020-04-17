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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعلن للعالم: لا وفيات اليوم بكورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:53 ص
كورونا
كورونا
أحمد عاشور
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، عن عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأشارت اللجنة إلى أنه تم الإبلاغ عن 66 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض أمس، بينها 3 حالات وافدة، بينما لا يزال الإجمالي 1038 مريضًا مصابين بكوفيد-19 بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية، من بينهم 206 وافدون من الخارج.

وفي سياق متصل، أصدرت الصين مبدأ توجيهيًا حول وقاية المجتمعات السكنية والسيطرة على وباء كوفيد-19، حيث أمرت بتدابير هادفة ودقيقة وفقًا لمستوى الخطر المحدد للوضع الوبائي.

وذكرت وزارة الشئون المدنية الصينية واللجنة الوطنية للصحة، أنه بالنسبة للمجتمعات السكنية منخفضة المخاطر أو المجتمعات التي لم يتم الإبلاغ فيها عن أي حالة إصابة، يجب تعزيز التدابير الإدارية التي تستهدف المسافرين الوافدين والعائدين ويجب رفع إجراءات الإغلاق في هذه المجتمعات السكنية.

وأضاف المبدأ التوجيهي أن المجتمعات السكنية ذات المخاطر المتوسطة يجب أن تحسن إجراءات السيطرة الخاصة بها، وتكثف إدارة الاتصالات الوثيقة بالحالات المؤكدة والمرضى الذين يخرجون من المستشفيات ويعودون إلى مجتمعاتهم السكنية.

وطلب المبدأ التوجيهي من المجتمعات السكنية ذات المخاطر العالية للإصابة بفرض تدابير الاحتواء بشكل صارم والحد من التجمعات العامة، مع ضمان الشراء والتوريد المركزي لمستلزمات الحياة لسكان المجتمعات.

من جهتها، قامت مدينة ووهان (مركز تفشي الفيروس في وسط الصين) بتعديل عدد حالات الإصابة المؤكدة وحالات الوفاة بوباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حيث تم تعديل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في "ووهان" حتى نهاية 16 أبريل بمقدار 325 حالة ليصل إلى 50333 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار 1290 حالة ليصبح 3869 حالة.

وأوضح مقر الوقاية من كوفيد-19 ومكافحته بووهان أن المراجعات تمت وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة، بالإضافة إلى مبدأ المسئولية عن التاريخ والمتوفين، مشيرًا إلى أنه تم إدراج أربعة أسباب لتناقض البيانات في الإخطار، وهي: كان عدد متزايد من المرضى في المرحلة المبكرة من الوباء يفوق قدرة المؤسسات الطبية على القبول، وتوفي بعض المرضى في المنازل دون علاج في المستشفيات، وخلال ذروة الجهود العلاجية، كانت المستشفيات تعمل بما يتجاوز طاقتها، وكان العاملون الطبيون منشغلين بإنقاذ وعلاج المرضى، ما أدى إلى تأخر التقارير والغياب والخطأ فيها.

وتابع المقر أن الأسباب تتضمن أيضًا أنه بسبب الزيادة السريعة في المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى كوفيد-19، بما فيها تلك التي تديرها الوزارات ومقاطعة هوبي ومدينة ووهان وأحياؤها وكذلك التابعة للشركات، إضافة إلى المستشفيات الخاصة والمستشفيات المؤقتة، كان هناك عدد قليل من المؤسسات الطبية غيرَ مرتبطة بشبكة المعلومات الوبائية وفشلت في الإبلاغ عن بياناتها في الوقت المناسب، وأخيرًا كانت المعلومات المسجلة لبعض المرضى المتوفين غير كاملة، وكانت هناك تكرارات وأخطاء في التقرير.

يذكر أن السلطات سجلت 26 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، انخفاضًا من 46 في اليوم السابق.

وأضافت أن 15 من تلك الإصابات الجديدة المسجلة يوم الخميس هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 34 يوم الأربعاء ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82367 حتى يوم الخميس.

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