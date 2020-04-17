55.1 % تراجعا في سوق السيارات بأوروبا خلال مارس

تراجعت سوق السيارات الأوروبية التي انخفضت في الأشهر المقبلة، بنسبة 55.1 % في مارس، متأثرة خصوصا بإغلاق الوكلاء بسبب إجراءات العزل التي فرضت في مواجهة انتشار وباء كورونا في دول عدة، حسبما أوردت أرقام نشرت الجمعة.وكما في الأشهر المقبلة، سجلت مجموعة رينو مزيدا من التراجع في السوق الأوروبية مع انخفاض في تسليم الطلبيات بنسبة 64.7 بالمئة.وينطبق الأمر نفسه على منافستها الفرنسية "بي اس آ" (بيجو سيتروين أوبل فوكسول) التي سجلت انخفاضا نسبته 68.1 %، حسب بيانات نشرتها جمعية الشركات الأوروبية لصناعة السيارات.