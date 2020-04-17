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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار ينهي ارتفاعه بعد آمال بإنتاج دواء لكورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:20 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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تراجع الدولار اليوم الجمعة، إذ أدت تقارير إخبارية بشأن مؤشرات نجاح في التوصل لعقار تجريبي لعلاج كورونا، وكذلك خطط مبكرة لاستئناف أنشطة الاقتصاد الأمريكي إلى تفاؤل جديد وإقبال على المخاطرة.

ولم ينجح أول انخفاض في النمو الاقتصادي الصيني منذ بدء تسجيل البيانات الفصلية قبل ثلاثة عقود تقريبا في الإضرار بالمعنويات، إذ رأى المستثمرون جانبا مشرقا في مؤشرات على انتعاش في الإنتاج الصناعي.

وقاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي المكاسب، إذ ارتفعا نحو واحد بالمئة قبل أن يقلصا مكاسبهما قليلا، بينما صعد الجنيه الاسترليني واليورو أيضا ليعوضا بعض الخسائر التي تكبداها في اليومين السابقين.

وأزاحت تلك التحركات الدولار، الذي يقتفي بشكل وثيق أثر الإقبال على المخاطرة خلال أزمة كورونا، من أعلى مستوى في أسبوع. وتتجه العملة الأمريكية صوب أكثر الأسابيع استقرارا في نحو شهرين.

واستقر الدولار في أحدث تعاملات عند 1.0874 دولار لليورو و1.2500 دولار للإسترليني وارتفع إلى 107.70 ين.

وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.6367 دولار أمريكي والدولار الأسترالي 0.6019 دولار أمريكي. ومقابل سلة من العملات، تراجع الدولار 0.1 %، لكنه يتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 0.3 % وهو أقل تحرك أسبوعي منذ فبراير.

وانكمش اقتصاد الصين 6.8 %في الربع الأول، وهو أول تراجع منذ 1992 على الأقل، مع تسبب تفشي فيروس كورونا في شل الإنتاج والإنفاق.

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