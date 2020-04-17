وفاة الممثل الهوليوودى براين دينيهى عن 81 عامًا

توفي الممثل الهوليوودي براين دينيهي الذي عرف خصوصًا بدوره قائد الشرطة في فيلم "رامبو" من بطولة سيلفستر ستالون عن 81 عامًا لأسباب طبيعية، وفق ما أعلن وكيل أعماله.ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها دينيهي المتخصص في الأدوار الثانوية وغالبًا ما يؤدي دور الشرير، "روميو+جولييت" ومسلسل "داينستي" و"دالاس" وأخيرا "بلاك ليست".وإضافة إلى مشاركته في عشرات الأفلام السينمائية، كان براين دينيهي أيضا ممثلا مسرحيا، أثبت نفسه في برودواي وفاز بجائزتي "توني أووردز"، أبرز الجوائز المسرحية في الولايات المتحدة.وقد مثل إلى جانب روبرت دي نيرو وآل باتشينو في العام 2008 في فيلم "رايتشس كيل".وقال وكيل أعماله في بيان حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، إن الممثل توفي لأسباب طبيعية لا علاقة لها بفيروس كورونا المستجد، وهو توفي ليل الأربعاء الخميس في منزله في ولاية كونيتيكت.وكتبت ابنته الممثلة إليزابيث على "تويتر": "كان أبًا وجدًا فخورًا ومخلصًا وستفتقده زوجته جينيفر وعائلته وأصدقاؤه الكثر".