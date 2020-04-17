سميرة سعيد تنتهى من تسجيل تتر «لما كنا صغيرين»

انتهت النجمة سميرة سعيد من تسجيل أغنية تتر مسلسل "لما كنا صغيرين"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2020، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدي.ويسابق محمد علي مخرج العمل الزمن للإنتهاء من أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث انتهى من تصوير 70% من مشاهد العمل، ويكثف ساعات التصوير، التي تصل لأكثر من 10 ساعة متواصلة يوميا، مع اتباع كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الوقائية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.و‎تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول مجموعة من الأصدقاء يتعرضون للعديد من الأزمات في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.. فيما يشهد العمل عودة النجم محمود حميدة إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات منذ مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحى" عام 2017.يشار إلى أن مسلسل ‎"لما كنا صغيرين" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، وبطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسي، محمود حجازي، وأشرف زكي.