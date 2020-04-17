فعاليات الاحتفال بيوم الأرض «أونلاين» الأربعاء

تنظم جمعية التنمية الفكرية والبيئة، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، يوم الأربعاء المقبل، فعاليات الاحتفال بيوم الأرض، وتقرر هذا العام تنظيم الفعالية والمشاركة فيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك نظرًا لظروف الجائحة العالمية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا فى كل أنحاء العالم.وقال كريم محروس أحد المنظمين لفعاليات يوم الأرض، إنه سيتم استخدام أدوات التواصل المختلفة للعديد من المنصات الإلكترونية؛ بهدف مساعدة المشاركين على التفكير فى الخطايا التى نمارسها كبشر فى حق كوكب الأرض وما هى أضرارها، وكيف نمنع تكرار هذه الخطايا فى المستقبل (بعد انتهاء الجائحة).وأوضح محروس، أن المشاركة في تلك الفعاليات يكون عن طريق فى برنامج سلام للأرض التدريبى والذي يتيح للمشاركين التعرف على موضوعات أساسية ( العماره الخضراء والصحة العامة، الحياة البرية وأهميتها، الصحة العامة والبيئة، التنمية المستدامة والصحة العامة)؛ وذلك لرفع وعى المتدربين بأوجه مختلفه للقضايا البيئية، وكذلك التدرب على أدوات تعبير ( مسرح، موسيقى وغناء، أوريجامى وأعمال يدوية، تصوير وتأثير، فنون تحريك)، وذلك بغرض دعم المتدربين بأدوات تعبير تمكنهم من نقل الوعى لغيرهم.وأضاف أنه يمكن المشاركة في تلك الفعالية عن طريق تحميل تطبيقات (Telegram –Zoom)، أو التسجيل في فعالية يوم الأرض عن طريق الاستمارة الإلكترونية، والتي متاح منها استمارة خاصة لمن هم فوق 16 عام، والأخرى لمن أصغر من ذلك.وأشار محروس، إلى أن المشاركين سيقوموا بعرض اعمالهم المختلفة ( فردية وجماعية )، وتحصل الأعمال المميزة على شهدات من مكتبة الأسكندرية والجمعية، كما يمكن المشاركة بطرق التعبير المختلفة (أعمال فنية مختلفة ومقالات، بوستات) لنقل الوعى بالقضايا البيئية المختلفة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وذلك للشخصيات العامة وجميع المهتمين بنشر الوعى البيئى.كما سيتم الدعوة للمشاركة فى ساعة الإظلام يوم 22 أبريل 2020 من الساعة 8 م وحتى الساعة 9 م، تحت هاشتاج #سلام_للأرض #PeaceToEarth #PaixSurLaTerre.