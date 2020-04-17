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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإفراج عن محامى ترامب السابق بسبب فيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:28 ص
مايكل كوهين
مايكل كوهين
وكالات
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ذكر تقرير أعلامي أنه تم الافراج عن مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السجن بشكل مبكر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية قال محامي كوهين روجر أدلر، إن مكتب السجون الاتحادي الأمريكي أبلغ كوهين بالأفراج.

وقال التقرير إن العديد من السجناء والموظفين في سجن أوتيسفيل بولاية نيويورك، حيث كان من المقرر أن يقضي كوهين مدة عقوبته لمدة ثلاث سنوات حتى نوفمبر2021، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وبعد الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، سيُسمح لكوهين بقضاء بقية عقوبته تحت الإقامة الجبرية. ولم يتم تحديد موعد دقيق لاطلاق سراحه.

وكان كوهين قد أقر أمام المحكمة بأنه مذنب في عدة جرائم عام 2018، بما في ذلك الإدلاء بشهادة زور أمام الكونجرس وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

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