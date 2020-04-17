الصحة الهندية: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 437

أعلنت وزارة الصحة الهندية، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والإجمالي يرتفع إلى 13387.وحسبما أفاد موقع سكاي نيوز عربية صرحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 437.يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.