بوتسوانا تعفو عن 149 سجينًا للتخفيف من مخاطر انتشار كورونا

أصدر رئيس بوتسوانا موكجاوتسى ماسيسي أمرا بالعفو عن 149 سجينا فى محاولة للتخفيف من ازدحام السجون ومنع تفشى فيروس كورونا المستج.و سيخضع المفرج عنهم للفحص للتأكد من سلامتهم وعدم معاناتهم من فيروس كورونا قبل العودة لعائلاتهم.ومن بين المفرج عنهم عشرون أجنبيا، وستقوم سلطات الهجرة بإعداد الوثائق الخاصة بهم للسماح لهم بالعودة لأوطانهم.وتخضع البلاد - حاليًا - لعملية إغلاق تستمر 28 يومًا، وكان أعضاء البرلمان قرروا تمديدها قبل أن يتم وضعهم في الحجر الصحي.