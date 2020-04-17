الصين تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، إن السلطات سجلت 26 حالة إصابة جديدة مؤكدةبفيروس كورونا، انخفاضا من 46 في اليوم السابق.وأضافت أن 15 من تلك الإصابات الجديدة المسجلة يوم الخميس هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 34 يوم الأربعاء ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82367 حتى يوم الخميس.و زاد عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض المرضية إلى 66 مقارنة مع 64 في اليوم السابق ولا تضم الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل السعال أو الحمى إلى حالات الإصابة المؤكدة ولم تسجل الصين وفيات جديدة.