الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والقاهرة 26 درجة
الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:22 ص
الدستورطباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى طقسًا معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مصحوب بأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا في الوجه البحري معتدل نهارا شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.
وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سيكون الطقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.
أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون الطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لشمال الصعيد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، ورياح نشطة جنوب الصعيد: مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، أما حالة البحر المتوسط سيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر سيكون مضطربًا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 26
شبين الكوم 14 26
طنطا 14 25
دمنهور 14 26
الاسكندرية 12 22
بلطيم 12 22
مطروح 12 21
السلوم 11 20
سيوة 16 25
بورسعيد 13 23
دمياط 13 25
الزقازيق 13 25
الاسماعيلية 13 26
السويس 13 26
العريش 12 24
رفح 12 23
راس سدر 16 26
نخل 13 24
نويبع 19 27
طابا 19 29
كاترين 12 23
الطور 19 28
شرم الشيخ 20 28
الغردقة 20 29
مرسى علم 20 29
الفيوم 15 26
بنى سويف 15 26
المنيا 16 27
اسيوط 16 27
سوهاج 18 28
قنا 19 29
الاقصر 21 31
اسوان 20 32
ابوسمبل 21 31
الوادى الجديد 20 29
شلاتين 21 29
ابورماد 21 29
حلايب 20 28
راس حدربه 21 29
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة 22 37
المدينة 17 34
الرياض 21 30
المنامة 24 28
أبوظبى 22 29
الدوحة 23 28
الكويت 21 32
دمشق 11 25
بيروت 16 21
عمان 10 18
القدس 10 17
غزة 15 21
بغداد 18 31
مسقط 24 29
صنعاء 13 27
الخرطوم 23 39
طرابلس 16 24
تونس 16 30
الجزائر 16 20
الرباط 13 21
نواكشوط 18 26
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
انقرة 05 20
إسطنبول 08 18
اسلام اباد 17 27
نيودلهى 22 34
جاكرتا 25 32
بكين 08 22
كوالالمبور 25 35
طوكيو 12 14
اثينا 08 20
روما 10 21
باريس 13 24
مدريد 10 18
برلين 02 16
لندن 09 17
مونتريال 02- 06
موسكو 01- 08
نيويورك 04 10
واشنطن 06 16
وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سيكون الطقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.
أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون الطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لشمال الصعيد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، ورياح نشطة جنوب الصعيد: مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، أما حالة البحر المتوسط سيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر سيكون مضطربًا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 26
شبين الكوم 14 26
طنطا 14 25
دمنهور 14 26
الاسكندرية 12 22
بلطيم 12 22
مطروح 12 21
السلوم 11 20
سيوة 16 25
بورسعيد 13 23
دمياط 13 25
الزقازيق 13 25
الاسماعيلية 13 26
السويس 13 26
العريش 12 24
رفح 12 23
راس سدر 16 26
نخل 13 24
نويبع 19 27
طابا 19 29
كاترين 12 23
الطور 19 28
شرم الشيخ 20 28
الغردقة 20 29
مرسى علم 20 29
الفيوم 15 26
بنى سويف 15 26
المنيا 16 27
اسيوط 16 27
سوهاج 18 28
قنا 19 29
الاقصر 21 31
اسوان 20 32
ابوسمبل 21 31
الوادى الجديد 20 29
شلاتين 21 29
ابورماد 21 29
حلايب 20 28
راس حدربه 21 29
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة 22 37
المدينة 17 34
الرياض 21 30
المنامة 24 28
أبوظبى 22 29
الدوحة 23 28
الكويت 21 32
دمشق 11 25
بيروت 16 21
عمان 10 18
القدس 10 17
غزة 15 21
بغداد 18 31
مسقط 24 29
صنعاء 13 27
الخرطوم 23 39
طرابلس 16 24
تونس 16 30
الجزائر 16 20
الرباط 13 21
نواكشوط 18 26
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
انقرة 05 20
إسطنبول 08 18
اسلام اباد 17 27
نيودلهى 22 34
جاكرتا 25 32
بكين 08 22
كوالالمبور 25 35
طوكيو 12 14
اثينا 08 20
روما 10 21
باريس 13 24
مدريد 10 18
برلين 02 16
لندن 09 17
مونتريال 02- 06
موسكو 01- 08
نيويورك 04 10
واشنطن 06 16