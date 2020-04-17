الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى طقسًا معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مصحوب بأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا في الوجه البحري معتدل نهارا شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سيكون الطقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون الطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.وبالنسبة لشمال الصعيد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، ورياح نشطة جنوب الصعيد: مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، أما حالة البحر المتوسط سيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر سيكون مضطربًا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 14 26شبين الكوم 14 26طنطا 14 25دمنهور 14 26الاسكندرية 12 22بلطيم 12 22مطروح 12 21السلوم 11 20سيوة 16 25بورسعيد 13 23دمياط 13 25الزقازيق 13 25الاسماعيلية 13 26السويس 13 26العريش 12 24رفح 12 23راس سدر 16 26نخل 13 24نويبع 19 27طابا 19 29كاترين 12 23الطور 19 28شرم الشيخ 20 28الغردقة 20 29مرسى علم 20 29الفيوم 15 26بنى سويف 15 26المنيا 16 27اسيوط 16 27سوهاج 18 28قنا 19 29الاقصر 21 31اسوان 20 32ابوسمبل 21 31الوادى الجديد 20 29شلاتين 21 29ابورماد 21 29حلايب 20 28راس حدربه 21 29أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي:الصغرى العظمىمكة 22 37المدينة 17 34الرياض 21 30المنامة 24 28أبوظبى 22 29الدوحة 23 28الكويت 21 32دمشق 11 25بيروت 16 21عمان 10 18القدس 10 17غزة 15 21بغداد 18 31مسقط 24 29صنعاء 13 27الخرطوم 23 39طرابلس 16 24تونس 16 30الجزائر 16 20الرباط 13 21نواكشوط 18 26وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمىانقرة 05 20إسطنبول 08 18اسلام اباد 17 27نيودلهى 22 34جاكرتا 25 32بكين 08 22كوالالمبور 25 35طوكيو 12 14اثينا 08 20روما 10 21باريس 13 24مدريد 10 18برلين 02 16لندن 09 17مونتريال 02- 06موسكو 01- 08نيويورك 04 10واشنطن 06 16