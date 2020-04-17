المكسيك تسجل 450 إصابة جديدة و37 وفاة بفيروس كورونا

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية تسجيل 450 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و37 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6297 والوفيات إلى 486.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل إن عدد الإصابات في بلاده ربما يبلغ 55951 حالة.وذكر أن كثيرا من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح أو لم يتم تشخيص حالاتهم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.