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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاقتصاد الصينى يسجل انخفاضًا بنسبة 6.8% فى الربع الأول من العام

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:31 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن، الاقتصاد الصيني سجل انخفاضًا بنسبة 6.8% في الربع الأول من العام وسط عمليات إغلاق واسعة النطاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويعد هذا أول انكماش اقتصادي في الصين منذ أن بدأت البلاد في نشر بيانات فصلية، في عام.1992

وكانت أخر مرة سجلت فيها الصين تراجعا اقتصاديا على مدى عام كامل في عام 1976، في نهاية الثورة الثقافية، وفقا للبنك الدولي.

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