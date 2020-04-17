الاقتصاد الصينى يسجل انخفاضًا بنسبة 6.8% فى الربع الأول من العام

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن، الاقتصاد الصيني سجل انخفاضًا بنسبة 6.8% في الربع الأول من العام وسط عمليات إغلاق واسعة النطاق بسبب تفشي فيروس كورونا.ويعد هذا أول انكماش اقتصادي في الصين منذ أن بدأت البلاد في نشر بيانات فصلية، في عام.1992وكانت أخر مرة سجلت فيها الصين تراجعا اقتصاديا على مدى عام كامل في عام 1976، في نهاية الثورة الثقافية، وفقا للبنك الدولي.