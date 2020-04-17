الأزهر يدعو المواطنين لتقليل استخدام الـ«فيس بوك» فى رمضان

أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن رمضان سِباق إيمانيّ لا يفوز فيه إلَّا مَن استغل وقته، وأحسن الاستعداد له بترك المُلهيات، وترشيد استهلاك الأوقات؛ لا سيما في استخدام الإنترنت، ومواقع التَّواصل الاجتماعي.وذكر المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الإجتماعي «فيسبوك» قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحضّ على اغتنام الشَّهر: «وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ».[أخرجه التِّرمذي].وفي سياق متصل تستطلع دار الإفتاء المصرية، الأربعاء القادم، هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجرية، من خلال لجانها الشرعية، المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان من عدمه، بعد غروب شمس الأربعاء المقبل الموافق 29 من شهر شعبان 22 أبريل لعام 2020 ميلاديًا.