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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس نيويورك يوجه نداء لترامب بالإفراج عن مساعدات فيدرالية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:20 ص
جريدة الدستور
وكالات
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وجه رئيس بلدية نيويورك، نداء إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للإفراج عن مساعدات فيدرالية بمليارات الدولارات لمساندة العاصمة المالية الأميركية في جهودها لتخطي تبعات وباء كوفيد -19.

وأشار رئيس البلدية الديمقراطي بيل دي بلازيو إلى أن نيويورك، بؤرة الوباء الرئيسية في البلاد، لن تستطيع التعافي بمفردها بعد الخسائر الفادحة في الإيرادات بفعل توقف العجلة الاقتصادية منذ منتصف الشهر الماضي.

وقدّر دي بلازيو هذه الخسائر بـ7.4 مليارات دولار في هذه المرحلة، فيما تقرب الميزانية السنوية للمدينة من 89 مليار دولار.

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن الوباء "من يريد إعادة الوضع إلى طبيعته على المستوى الوطني عليه الاهتمام بالأماكن التي سيتعين عليها المساعدة في إنجاز هذه العملية".

وأضاف "القوة الوحيدة القادرة على ضمان خروجنا بصورة صحيحة من هذا الوضع هي الحكومة الفيدرالية لقد حان وقت القرار".

ولفت رئيس البلدية وهو خصم سياسي لدونالد ترامب، إلى أنه تحدث مع الرئيس الأميركي لتشجيعه على إقناع الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ بالموافقة على خطة الإنعاش الاقتصادي المقترحة من القادة الديمقراطيين في الكونجرس والتي من شأنها الإفراج عن مليارات الدولارات لحساب نيويورك المدينة والولاية.

وأضاف دي بلازيو "لقد أبلغته بوضوح أن مسقط رأسه بحاجة إليه.. على الرئيس أن يأخذ المبادرة (...) إذا ما أدلى بموقف سيحذو الجمهوريون في مجلس الشيوخ حذوه".

ولم يتوان رئيس البلدية، شأنه شأن حاكم الولاية أندرو كومو، عن انتقاد النقص في الأموال المرصودة لنيويورك في الأسابيع الماضية رغم أن هذه الولاية التي تحكمها أكثرية ديموقراطية هي في صدارة المستفيدين من خطة دعم اقتصادي أقرها الكونجرس نهاية الشهر الفائت.

وسجلت ولاية نيويورك وحدها أكثر من 210 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد مع أكثر من 11 ألفا و500 وفاة، وفق الأرقام الرسمية.

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