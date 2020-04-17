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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأرجنتين تعلق سداد الديون والفوائد لمدة ثلاث سنوات

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تعتزم الحكومة الأرجنتينية خفض ديونها للدائنين الأجانب، حيث تواجه ركودًا حادًا وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الاقتصاد الارجنتيني مارتن جوزمان، إن سداد كل من الديون ومدفوعات الفائدة ستؤجل لمدة ثلاث سنوات.

وبشكل إجمالي، تريد الأرجنتين إعادة هيكلة قروض بقيمة 68 مليار دولار، وسيجري عرض مقترح إعادة الهيكلة رسميًا على الدائنين اليوم الجمعة.

وبداية من عام 2023، تريد الحكومة بعد ذلك استئناف مدفوعات الفائدة وزيادتها خطوة خطوة.

وأضاف جوزمان "من الواضح أن الأرجنتين لا تستطيع دفع أي شيء في الوقت الراهن".

وتواجه الأرجنتين أزمة اقتصادية خطيرة، وتعاني من تضخم جهاز الدولة، وانخفاض الإنتاجية الصناعية وكبر حجم اقتصاد الظل، مما يحرم الدولة من عائدات الضرائب.

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