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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العفو الدولية» تحذر: ملايين الأفارقة مهددون بالجوع بسبب «كورونا»

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:08 ص
جريدة الدستور
وكالات
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حذرت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، من أن ملايين البشر بجنوبي القارة الأفريقية يواجهون الجوع بسبب عمليات الإغلاق التي فرضت لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومات إلى تقديم المساعدة الغذائية لتلك الدول.

وقال ديبروز موشينا، مدير منظمة حقوق الإنسان في شرق وجنوبي القارة الأفريقية، في بيان له، "يعيش معظم الناس ما تجنيه أيديهم يوما بيوم، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون البقاء في حالة إغلاق لمدة أسبوع، ناهيك عن شهر، لأنهم لا يملكون إمكانيات مالية للتخزين".

وأضاف: "يضطر الكثيرون حاليًا إلى الاختيار بين الامتثال لإجراءات الإغلاق والشعور بالجوع، أو الخروج للوصول إلى الطعام والعقاب على ذلك".

وقالت منظمة العفو إن على الدول التفكير في تقديم إعانات غذائية أو ايصال الغذاء مباشرة إلى "أولئك الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم".

وأضاف موشينا: "يجب على الحكومات أن تضمن ألا يواجه أحد الجوع، وأن تضع تدابير الحماية الاجتماعية لدعم حقوق الإنسان".

يشار إلى أنه، كان هناك أكثر من 17 ألفا و700 إصابة بمرض كوفيد ١٩، وتم الإبلاغ عن 916 حالة وفاة على الأقل في أفريقيا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في القارة.

وفرضت العديد من الدول الأفريقية حظر التجول أو الإغلاق أو قيود أخرى على الحركات العامة والاختلاط الاجتماعي.

وذكرت منظمة العفو أن أفراد الأمن المكلفين بتنفيذ عمليات الإغلاق يستخدمون "القوة غير المتناسبة" في دول مثل زامبيا وزيمبابوي وموزمبيق وأنجولا.

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