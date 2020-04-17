كوريا الجنوبية تتزين بالأزرق تعبيرًا عن الامتنان تجاه العاملين فى المجال الطبى

أفادت حكومة عاصمة كوريا الجنوبية بأن معالم سول الأساسية ستتشح بالأزرق حتى منتصف مايو تعبيرًا عن الامتنان للعاملين في المجال الطبي الذين كرسوا أنفسهم لمكافحة وباء كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء يونيهاب بموجب ما يسمى "حملة الضوء الأزرق" ستتم إضاءة معالم المدينة الرئيسية بما يشمل مبنى مجلس بلدية (سيتي هول) وطريق سيئوللو 2017 والمعروف أيضًا بحديقة "سول" السماوية وجسور نهر الهان واستاد كأس العالم وبرج جبل نامسان وبرج لوتيه بالضوء الأزرق كل ليلة حتى 15 مايو وفقًا للحكومة.وتهدف الحملة إلى، التعبير عن امتنان الشعب تجاه العاملين في المجال الطبي الذين يصارعون حاليًا لاحتواء كوفيد-19، وفقًا لما أفادت به الحكومة، وأضافت أن اللون الأزرق يرمز للأطقم الطبية.ويتلقى العاملون في المجال الطبي في كوريا الجنوبية الثناء على مستوى العالم لنجاحهم في التعامل مع أزمة الجائحة.ويُشار إلى أنه، سيتم تزيين ساحة العشب أمام سول سيتي هول بشعار "نحن جميعا أبطال" في يوم 24 أبريل للتعبير عن الامتنان تجاه جميع المواطنين الذين ساهموا في حملة التباعد الاجتماعي، وفقًا للحكومة.