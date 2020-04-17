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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تأجيل محاكمة المغنى الأمريكى أر كيلى إلى الخريف بسبب «كورونا»

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:03 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تسبب فيروس كورونا المستجد في تأجيل محاكمة المغني الأمريكي آر كيلي بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، وأعلنت المحكمة أن الإجراءات القانونية في نيويورك تأجلت إلى سبتمبر.

كما ستُجرى محاكمة شيكاغو، التي كان من المقرر إجراؤها في أكتوبر، في وقت لاحق.

ومن المقرر عقد جلسة استماع عبر دائرة تليفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس) في أواخر هذا الشهر.

ويمكن تأجيل المحاكمات مجددا، اعتمادًا على كيفية تطور أزمة فيروس كورونا.

يشار إلى أن المغني يواجه اتهامات في نيويورك وشيكاغو ومينيسوتا، بما في ذلك مزاعم بأنه اعتدى جنسيا على قصر، فيما يصر كيلي على براءته.

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