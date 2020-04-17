المؤشر نيكى يرتفع 1.48% فى بداية التعاملات بطوكيو

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد نيكي 1.48 في المئة إلى 19575.85 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.13 في المئة إلى 1438.37 نقطة.وعلى صعيد آخر، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع جماعى، حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعا 33.33 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 23537.68 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 16.19 نقطة، أو0.6%،ليصل إلى 2799.55 نقطة.