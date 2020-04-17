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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوينج تعتزم استئناف إنتاج الطائرات الأسبوع المقبل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:52 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، أنها ستستأنف الإنتاج في مصنعها بولاية واشنطن الأسبوع المقبل مع الإلتزام بالمبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي.

وقالت الشركة المصنعة للطائرات إنها ستستأنف إنتاج الطائرات التجارية في منشآت "بيوجت ساوند" تدريجيًا بعد توقف العمليات الشهر الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن حصلت 10 شركات طيران أمريكية رئيسية على حزمة مساعدات بقيمة 25 مليار دولار من الحكومة الاتحادية كجزء من برنامج التحفيز، مما أعطى دفعة للصناعة.

وسيستأنف ما يقرب من 27 ألف شخص عملهم يومي 20 و21 أبريل. ولا يزال الإنتاج في مصنع الشركة في ساوث كارولينا متوقفًا.

وقالت بوينج إنها أعادت بالفعل 2500 شخص للعمل في مشاريع الدفاع هذا الأسبوع.

وأضافت الشركة إن العمل سيستأنف على خطوط انتاج طائرات 747 و767 و777 و787، بينما يهدف برنامج 737 إلى استئناف إنتاج 737 ماكس المعطل.

واضطرت شركة بوينج لمنع تشغيل خط انتاج طائرات 737 ماكس بعد حادثي تحطم تسببا في مقتل 346 شخصًا.

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