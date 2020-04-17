وضع كمامة على وجه تمثال مارادونا فى بوينس آيرس

جرى وضع كمامة على فم تمثال لأسطورة الكرة الأرجنتيني دييجو مارادونا في العاصمة بوينس آيرس.ويصل ارتفاع التمثال إلى أربعة أمتار، وهو منصوب أمام استاد العاصمة الأرجنتينية.وذكر تقرير لبوابة "تي واي سي" الرياضية الأرجنتينية، أنه جرى وضع كمامات على بعض النصب التذكارية وعلى وجوه التماثيل في المدينة في مسعى لحث أفراد الشعب الارجنتيني على المساهمة في جهود مكافحة الفيروس.وصدر قبل وقت قصير قرار يلزم السكان في بوينس آيرس وفي الولاية التي تحمل نفس الاسم، بارتداء الكمامات.